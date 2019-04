Hannover. Hoch Katharina in Skandinavien bringt kalte, polare Temperaturen nach Norddeutschland. Schnee, Graupel und Schneeregen werden erwartet.

Kalte Luft vor Ostern: Gibt es Schnee am Wochenende?

Vereinzelte Schneeflocken und Graupeln haben am Freitag in Hannover und anderen Teilen Niedersachsens aufkommende Frühlingsgefühle gedämpft. Eine Woche vor Ostern schickte Hoch Katharina in Skandinavien polare Luft nach Norddeutschland, die für kühle bis kalte Temperaturen sorgten.

Schnee und Schneeregen möglich

Niederschläge könnten am Samstag auch als Schneeregen oder Schnee fallen, schätzte der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein. Danach bestehen zwar gute Chancen für längere Auflockerungen im äußersten Nordwesten. Die Kaltluft werde sich aber noch am Wochenende halten und frischen Wind bringen.

Auch am Tag Temperaturen im Frostbereich

Bei einer steifen Brise mit Böen könnten die gefühlten Temperaturen auch am Tage im Frostbereich liegen und für Schneeregen sorgen. In der Nacht zum Sonntag soll gebietsweise Regen oder Schnee fallen, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besteht Glättegefahr.

Erst am Montag könnte es leicht milder werden - wenn auch die Temperaturen weiterhin kühl bleiben. Nach dem Beginn der Osterferien in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ziehen am Wochenende acht weitere Bundesländer nach.

ADAC rechnet mit erhöhten Reiseaufkommen

Der ADAC rechnete für Freitagnachmittag und Samstag mit starkem Verkehr auf den wichtigsten Reiserouten und in den Ballungsgebieten. Als besonders belastete Strecken gelten die Autobahnen A1, A7 und die A27. dpa/lni