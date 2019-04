Braunschweiger SPD fühlt sich von Heil-Abgang düpiert

Von den aktuellen Entwicklungen in der Bezirks-SPD nicht begeistert: Christos Pantazis.

Eines muss man dem Noch-Vorsitzenden des SPD-Bezirks Braunschweig lassen. Bei der Vorstandssitzung am vergangenen Freitag gelang Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine echte Überraschung. „Keiner hat was geahnt“, hieß es aus Parteikreisen, und in wichtigen Teilen des SPD-Bezirks hängt seitdem der Haussegen schief. Bei jener Sitzung hatte Heil nicht nur seinen Rückzug vom Bezirksvorsitz angekündigt , sondern auch den Wolfsburger SPD-Bundestagskollegen Falko Mohrs als Nachfolger auf den Schild gehoben.

Aufgaben von SPD-Bezirk und Bundestag nicht in Einklang zu bringen

Angefangen hatte die Geschichte wohl mit Diskussionen über die Rolle des traditionsreichen und erfolgreichen SPD-Bezirks. Zu den Vorgängern Heils im Bezirksvorsitz gehören Politiker wie Gerhard Glogowski und Sigmar Gabriel, die Latte hängt also hoch. Heil hatte den Vorsitz Ende 2009 übernommen. Zuletzt war Heil 2017 mit 94,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden, also mit einem durchaus starken Ergebnis.

Dass die prominenten Anführer des Bezirks Probleme haben, ihre bundesweiten Aufgaben mit der Arbeit vor Ort in Einklang zu bringen, kennt die Partei. Dann mussten für die Kärrnerarbeit Statthalter ran, wie der Gifhorner Detlef Tanke zu Zeiten Gabriels. Im Gegenzug fällt der Glanz auf den Bezirk.

Heil machte mit der Grundrente Punkte

Heil rückte als Bundesminister in die erste Reihe und macht für die SPD zur Zeit durch das Thema Grundrente Punkte. „Meine Aufgabe als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Gifhorn/Peine und als Bundesminister lassen mir nicht die notwendige Zeit, um diese Aufgabe weiter so auszuüben, wie ich es für richtig halte“, hatte Heil in unserer Zeitung erklärt.

Das Problem: Im SPD-Bezirk waren wohl die meisten auf eine Lösung eingestellt, bei der Heil mit einem geänderten Stellvertreter-Team entlastet worden wäre. Der Bundesarbeitsminister wäre aber Bezirkschef geblieben.

Sohn des Wolfsburger Oberbürgermeisters als Nachfolger

Stattdessen stellte Heil in der Sitzung Mohrs, den Sohn des Wolfsburger Oberbürgermeisters Klaus Mohrs, als neuen Bezirkschef-Kandidaten vor. Der junge Bundestagsabgeordnete genießt das Vertrauen von Heil. Der Bezirksvorstand schlug Mohrs dann auf Betreiben Heils auch vor, wenn wohl auch nicht einstimmig. Der Minister soll an die Geschlossenheit appelliert haben.

Düpiert fühlen musste sich in erster Linie der SPD-Unterbezirk Braunschweig mit seinem umtriebigen Vorsitzenden Christos Pantazis. Der Landtagsabgeordnete aus Braunschweig gilt als jemand, der bei Bedarf auch mal auf den Tisch haut. Zum Beispiel, als das Landwirtschaftsministerium in Hannover einen Fördergeld-Verteilerschlüssel zu Lasten der Region Braunschweig änderte.

Hat Ministerpräsident Weil ein Problem mit Pantazis?

Im Landtag sitzt er der „Braunschweiger Gruppe“ der regionalen SPD-Abgeordneten vor. Die hatte massiven Druck gegen die Änderung gemacht. In SPD-Kreisen heißt es allerdings, der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil habe ein Problem mit Pantazis. Zum Neujahrsempfang des SPD-Unterbezirks Braunschweig allerdings kam Weil als Hauptredner.

Bei der weitreichenden Freitagssitzung konnte Pantazis laut SPD-Kreisen aus wichtigen privaten Gründen nicht anwesend sein. Wie Teilnehmer berichten, musste die Sitzung zeitweise unterbrochen werden. Nicht nur Braunschweiger seien massiv verärgert, heißt es. Der Unterbezirk Wolfenbüttel kündigte am Sonntag über seinen Vorsitzenden Marcus Bosse ebenfalls eine „Bewertung“ an.

Unmut auch aus Helmstedt

Alle Unterbezirke hätten ihre Parteitage im März gehabt und seien davon ausgegangen, dass Heil erneut kandiere. Auch aus Helmstedt wurde Unmut laut. „Vor dieser Aufgabe habe ich großen Respekt“, hat Mohrs (34) erklärt. Doch noch ist es nicht ganz soweit.