Braunschweiger ist Lüneburgs Polizeichef

Der Wechsel an der Spitze des Verfassungsschutzes in Niedersachsen setzte ein umfangreiches Personalkarussell bei der Polizei in Gang: Am Dienstag wurde der Braunschweiger Thomas Ring, zuletzt Vizepräsident im Landeskriminalamt (LKA) in Hannover, in Lüneburg offiziell als neuer Polizeipräsident vorgestellt.

„Man hat schon große Hochachtung vor der Aufgabe“, sagte Ring unserer Zeitung. Ausgebildet in Braunschweig, war der gebürtige Braunschweiger 1992 erstmals zum Landeskriminalamt gekommen. Später war Ring zeitweise im Innenministerium, erneut im Landeskriminalamt und von 2006 dann beim Verfassungsschutz. Bei der Polizeidirektion Braunschweig hatte er in der ersten Phase seiner Karriere das Raubdezernat geleitet und später den Kampf gegen Organisierte Kriminalität geleitet. Auch beim LKA war er in den Bereichen Organisierte Kriminalität und Rauschgift eingesetzt.

2013 ging es für Ring dann nach einer weiteren Station als Referatsleiter im Innenministerium weiter steil nach oben: Ring wurde Vizepräsident des Landeskriminalamts. Weil der neue Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut zuvor Polizeipräsident von Osnabrück war, hatte Innenminister Boris Pistorius (SPD) auch Personalien bei der Polizei zu regeln. Ring wurde dabei als neuer Polizeipräsident von Lüneburg ausgewählt.

Er folgt auf Robert Kruse, der im Dezember in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden war. Innenminister Pistorius hatte bei der Ablösung Kruses Medienberichten widersprochen, wonach der 63-Jährige wegen des Agierens der Polizei bei den Göhrde-Morden vorzeitig gehen musste. Was den Ausschlag für die frühzeitige Pensionierung gab, wollte Pistorius auch am Montag nicht sagen.

Neu ist für Ring, der verheiratet und Vater zweier Töchter ist, die Verantwortung für rund 2800 Mitarbeiter und 1,3 Millionen Niedersachsen im Gebiet der großen, ländlich geprägten Direktion.

Ein Ziel sei es, die Präsenz der Polizei zu erhöhen, sagt Ring unserer Zeitung. Die organisatorischen Grundlagen seien dafür vom Land gelegt. Beim Landeskriminalamt ging es viel um Terrorgefahr und Gefährder, da müsse man sehr wachsam bleiben, sagt Ring. Der Einbruchdiebstahl bleibe eine Herausforderung. Wichtig ist für Ring aber auch, bei den Mitteln am Ball zu bleiben. „Ermittler müssen digitale Kompetenz mitbringen“, betont Ring. In seiner Antrittsrede in Lüneburg am Montag sagte der 57-Jährige, die Kriminalität sei in den vergangenen Jahren internationaler, digitaler, vernetzter und mobiler geworden. Angetreten hatte Ring den neuen Posten schon im Dezember 2018.

Zuständig ist seine Polizeidirektion für die Landkreise Celle, Harburg, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen, den Heidekreis, Rotenburg und Stade.