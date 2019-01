Zwei schwere LKW-Unfälle in Region: Sperrungen auf A2 und A39

Zu zwei schweren LKW-Unfällen ist es am Donnerstagvormittag auf den Autobahnen 2 und 39 gekommen. Das teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Gegen 10.07 Uhr krachte demnach ein Sattelzug zwischen Helmstedt-Zentrum und Helmstedt-West in Richtung Braunschweig ungebremst auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde eingeklemmt. Er ist leicht verletzt. Die Fahrbahn wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt, die Sperrung wird etwa zwei Stunden andauern. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Sperrung auch auf der A39

Etwa eine halbe Stunde später kam es auch auf der A39 zwischen Westerlinde und Baddeckenstedt zu einem Unfall mit einem Sattelzug. In Fahrtrichtung Kassel platzte der Reifen des Lasters. Der Fahrer geriet daraufhin ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke. Die Bergungsarbeiten dauern zur Stunde noch an, die Fahrbahn ist komplett gesperrt. Auch in der Gegenrichtung kommt es zu Verkehrsbehinderungen, der Verkehr läuft hier einspurig. Ob und wie schwer der Fahrer verletzt ist, ist noch nicht bekannt. pop