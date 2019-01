Niedersachsen will für Europa werben

Eine gemeinsame niedersächsische Initiative für Europa startet die Landesregierung mit Gewerkschaften, Wirtschaft und den Kirchen. Den Vorstoß stellen Ministerpräsident Stephan Weil und Europaministerin Birgit Honé (beide SPD) am Montag (10 Uhr) in Hannover mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, den Unternehmerverbänden Niedersachsen sowie den Bischöfen Heiner Wilmer aus Hildesheim und Ralf Meister aus Hannover vor. Angesichts des Brexit, der anstehenden Europawahl und antieuropäischer populistischer Tendenzen geht es darum, um den Zusammenhalt von Europa in einer sich globalisierten Welt zu werben.