Mann überquert A7 und stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter

Hannover. In Hannover ist am Donnerstagabend ein Tramper ums Leben gekommen, als er die Autobahn überquerte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Unfall ist am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Autobahn 7 bei Hannover ein 42-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in Höhe des Parkplatzes „Altwarmbüchener Moor“.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes war der 42-Jährige zusammen mit einem Begleiter (27 Jahre) zu Fuß als Tramper entlang der A7 unterwegs. In Höhe des Parkplatzes überquerte der alkoholisierte Mann die Fahrbahn in Richtung Hamburg und kletterte über die Mittelschutzplanke.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät

Als er die Fahrbahn in Richtung Kassel betrat, wurde er frontal von dem Fiat Ducato des 52-Jährigen erfasst, der zeitgleich auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Süden unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fußgänger durch die Luft geschleudert und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Für den 42 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät, ein alarmierter Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

A7 in Richtung Kassel voll gesperrt

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Strecke in Richtung Kassel bis kurz vor 1 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden an dem Transporter auf 5 000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05 11) 109-18 88 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden.