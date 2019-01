Fliegerbombe aus Zweitem Weltkrieg in Hannover entschärft

In Hannover-Anderten ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und entschärft worden. Die Bewohner aus dem Sicherheitsbereich könnten nun wieder nach Hause, twitterte die Stadt am späten Abend. Rund 500 Menschen waren den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht worden.

Britische Fünf-Zentner-Bombe

Betroffene konnten kostenfrei Kleinbusse zur Sammelstelle in einer Sporthalle nehmen. Bei der gefundenen Bombe soll es sich laut Kampfmittelbeseitigungsdienst um eine britische Fünf-Zentner-Bombe handeln. Einige S-Bahnen konnten eine Zeit lang einige Stationen nicht anfahren. Die nahe gelegene Bundesstraße 65 und der Mittellandkanal waren von der Sperrung nicht betroffen.