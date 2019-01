Niedersächsische Minister von Hackerangriff betroffen

Auch von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wurden sensible Daten im Internet veröffentlicht.

Von der massenhaften Veröffentlichung teils sensibler Daten im Internet sind auch niedersächsische Minister und Landtagsabgeordnete betroffen. So seien Privatadressen und alte Telefonnummern von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Umweltminister Olaf Lies (SPD), Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) öffentlich gemacht worden, teilten Ministerien und Staatskanzlei am Freitag in Hannover mit. „Das ist ärgerlich, aber noch nicht problematisch“, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei. Auch Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) gehöre zu den Opfern.

Auch Merkel offenbar vom Hacker-Angriff betroffen

Das rbb-Inforadio berichtete zunächst, dass große Mengen persönlicher Daten und Dokumente von Politikern und Prominenten über Twitter veröffentlicht worden seien. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei betroffen - eine E-Mailadresse und mehrere Briefe von der und an die Kanzlerin tauchten auf. Wer dafür verantwortlich ist und ob alle Daten authentisch sind, war zunächst unklar. dpa