Weitere Zeugenaussagen im Patientenmord-Prozess in Oldenburg

Oldenburg. Ex-Pfleger Niels Högel werden 100 Morde an Patienten zur Last gelegt. Nach dem Leiter der Soko „Kardio“ sagen am Freitag weitere Zeugen aus.

Im Prozess gegen den wegen 100-fachen Mordes angeklagten Ex-Krankenpfleger Niels Högel werden am Freitag ab 9.00 Uhr weitere Zeugen befragt. Am siebten Verhandlungstag sollen mehrere Ermittler der Polizei aussagen. Der Leiter der im August 2017 aufgelösten Sonderkommission „Kardio“, Arne Schmidt, hatte am Donnerstag als erster Zeuge in dem seit Ende Oktober laufenden Prozess die Ermittlungsphasen detailliert geschildert.

Rund 120 Nebenkläger wollen in dem Prozess erfahren, wie und warum ihre Angehörigen in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst sterben mussten. Die Staatsanwaltschaft wirft Högel vor, seinen Opfern verschiedene Medikamente gespritzt zu haben, die Herzversagen oder andere lebensbedrohliche Komplikationen auslösten. Danach soll er versucht haben, die Patienten wiederzubeleben, um sich vor Kollegen als heldenhafter Retter zu profilieren.