Von Steckenpferd bis Löwenhelm - so vermarktet sich Niedersachsen

Oldenburger Kohlfietjes, Salzsäckchen aus Lüneburg oder Löwenhelme aus Braunschewig: Beim Marketing setzen niedersächsische Städte statt Kulis und Regenschirmen vor allem auf regionale Besonderheiten - und heben sich damit voneinander ab:

In der Salzstadt Lüneburg etwa sind kleine Salzsäckchen der Renner - dicht gefolgt vom „Rote Rosen“-Stadtplan, in dem alle Außendrehorte der gleichnamigen ARD-Telenovela eingezeichnet sind. „70 bis 80 Prozent der Touristen kommen nur wegen der Serie zu uns“, sagt Mirija Sandner von Lüneburg Tourismus. Einen richtigen Flop im Shop habe es noch nie gegeben. „Leberwurst, Honig und andere Leckereien aus der Lüneburger Heide gehen eigentlich immer“, so Sandner.

Osnabrück setzt auf Steckenpferd

In Osnabrück dreht sich unterdessen alles um Steckenpferde. Vor allem Emaillebecher mit dem Stadtsymbol verkauften sich super, sagt Ulf Teepe von der Tourist Information. Das Osnabrücker Steckenpferdreiten erinnere jährlich an den Westfälischen Frieden von 1648. Alle Viertklässler ritten dann auf den Spielzeugen durch die Stadt, um auf der Rathaustreppe vom Oberbürgermeister eine süße Brezel zu bekommen. Ein Erfolg sei auch das Projekt mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, bei dem Einkaufsshopper und Frühstücksbrettchen verkauft werden. Der Umsatz aller Artikel lag im vergangenen Jahr bei 130.000 Euro.

Oldenburg: Kohltour-Hauptstadt

Die Stadt Oldenburg ist dagegen besonders stolz auf ihren Grünkohl - so sehr, dass das Gemüse Ideengeber für den Markennamen „Kohltour-Hauptstadt“ war, sagt die Geschäftsführerin von Oldenburg Tourismus, Silke Fennemann. Auch beliebt sind Kohlfietjes. Das sind kleine Wollschweinchen, die Seniorinnen in einem Wohnprojekt per Hand herstellen. „Jeder Fietje ist ein Unikat“, so Fennemann.

Braunschweig: Fahrradhelm mit Löwenmotiv

In Braunschweig vertreibt der Tourismus Shop mit dem Löwenhelm - ein umdekorierter Fahrradhelm - etwas Praktisches: „Die Braunschweiger sind sehr heimatverbunden, das tragen sie auch gerne nach außen“, erzählt Simon Heß, Projektleiter der Touristinfo in Braunschweig. Neuheiten sind außerdem ein nachhaltig und regional produziertes Sportshirt und eine biologisch abbaubare Trinkflasche - natürlich alles mit Löwen-Logo. Mit dem Verkauf macht die Stadt einen Umsatz von rund 250.000 Euro im Jahr.

Gänseliesel ist Göttinger Wahrzeichen

In Göttingen sei kurz vor Weihnachten die neue Schneekugel mit dem Gänseliesel ein Hit, sagt Anja Czarny von Göttingen Tourismus. Das Original Göttinger Gänseliesel von 1901 ist das Wahrzeichen der Universitätsstadt und schmückt den Brunnen vor dem Rathaus. Seit Jahrzehnten gibt es dort den Brauch, dass „frische“ Doktoren den Gänseliesel-Brunnen besteigen und die Bronzefigur küssen.

Hannover: Lüttje Lage Set

Und in der Landeshauptstadt? „Ganz vorne liegen unsere absoluten Klassiker: Das Lüttje Lage Set, bestehend aus Bier und Korn sowie passenden Gläsern, und die nostalgische Leibniz-Butterkeksdose“, sagt Stefanie Boucheloukh von der Hannover Marketing und Touristik. Ein Dauerbrenner seien auch die „Mollys“, die den Nana Figuren in der Innenstadt nachempfunden sind. dpa