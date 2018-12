Urteil im Prozess gegen eine Lehrerin wegen Beihilfebetrugs

Außenaufnahme vom Landgericht. Im Prozess gegen eine frühere Realschullehrerin wegen gefälschter Medikamenten-Rechnungen will das Landgericht Osnabrück am 13. Dezember das Urteil verkünden (Archivbild).

Im Prozess gegen eine frühere Realschullehrerin wegen gefälschter Medikamenten-Rechnungen will das Landgericht Osnabrück am Donnerstag (11.30 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft wirft der 66 Jahre alten Frau vor, in 112 Fällen Originalrezepte so gefälscht und bearbeitet zu haben, dass sie diese bei der Beihilfestelle des Landes bis zu zehn Mal eingereicht haben soll.

Der Schaden beträgt mehr als 900.000 Euro

Angeklagt sind Fälle von Januar 2012 bis August 2016. Auch schon vor diesem Zeitraum soll sie sich auf diese Weise eine Art „erweitertes Gehalt“ verschafft haben. Insgesamt betrage der Schaden mehr als 900.000 Euro, so die Staatsanwaltschaft. Zum Prozessauftakt hatte die Angeklagte die Vorwürfe grundsätzlich eingeräumt. Mit dem Geld kaufte sie sich teuere Luxusgegenstände wie Designer-Handtaschen oder Füller. Diese waren von der Staatsanwaltschaft bereits versteigert worden.