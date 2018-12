Landtag setzt Haushaltsdebatte fort – JVA-Beamte demonstrieren

Um den Ausbau des Internets in Niedersachsen und den Kohleausstieg geht es am Mittwoch (9 Uhr) in einer Aktuellen Stunde zu Beginn der Landtagssitzung in Hannover. Im Mittelpunkt der Plenarsitzung steht aber erneut die Haushaltsplanung für 2019.

Dabei geht es um die Einzeletats für die Ressorts Wirtschaft, Agrar, Justiz sowie Umwelt und Energie. Die rot-schwarze Landesregierung hat in dem 32,9 Milliarden Euro umfassenden Haushaltsplan mehr Geld für Bildung, Soziales, Digitales, Infrastruktur und Familien vorgesehen. Die endgültige Abstimmung über den Etat steht am Donnerstag an.

Gelbwesten vor Landtag: JVA-Beamte fordern mehr Geld

Mit einem Trillerpfeifenkonzert haben rund 80 Mitarbeiter der niedersächsischen Justizvollzugsanstalten (JVA) am Mittwoch vor dem Landtag in Hannover auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Angesichts der laufenden Haushaltsdebatte setzten sich die in gelbe Warnwesten gekleideten JVA-Mitarbeiter vor allem für eine bessere Bezahlung und mehr Personal ein.

Die bisher geplante Stellenaufstockung sei bei weitem nicht ausreichend, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende vom Verband der niedersächsischen Justizvollzugsbediensteten, Oliver Mageney. Auch das Weihnachtsgeld müsse wieder gezahlt werden, forderte er.