Anschlag: Keine Auswirkung auf Sicherheitslage in Niedersachsen

Hannover. Nach dem Anschlag in Straßburg sieht das Innenministerium in Hannover zunächst keinen Anlass, die Sicherheitsmaßnahmen in Niedersachsen zu erhöhen.

Nach dem tödlichen Anschlag in Straßburg sieht das Innenministerium in Hannover zunächst keinen Anlass, die Sicherheitsmaßnahmen in Niedersachsen zu erhöhen. „Es bleibt alles so, wie gehabt“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.

Patentrezepte gibt es nicht

Man müsse ohnehin schon seit geraumer Zeit mit einer abstrakt hohen Sicherheitslage leben, worauf die Polizeibehörden des Landes entsprechend sensibilisiert seien. Patentrezepte gebe es nicht. „Jede Sicherheitsbehörde bewertet ihre Lage für sich und trifft Maßnahmen im Rahmen ihrer örtlichen Gegebenheiten.“

Sicherheitsmaßnahmen unter beobachtung

Sie räumte allerdings ein, dass nach einem Anschlag noch einmal auf die Sicherheitsmaßnahmen geschaut werde. Sollten sich daraus Konsequenzen ergeben, würden diese sicherlich bundesweit diskutiert und umgesetzt werden.