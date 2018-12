Senior rast bei Celle mit seinem Auto in Sparkasse

Weil er das Gaspedal mit der Bremse verwechselte, ist ein 72 Jahre alter Mann an Dienstagmorgen mit seinem Mercedes in das Gebäude einer Sparkasse in Faßberg im Landkreis Celle gerast.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann um kurz vor neun Uhr in eine Parkbucht vor der Sparkasse vorwärts einparken, als das Unglück geschah.

Schaden liegt im fünfstelligen Bereich

Als er versehentlich Gaspedals betätigt, schießt der Wagen aus geringer Entfernung durch die Glasfront in den Vorbau des Gebäudes. Das Fahrzeug verschob sogar einen Kontoauszugsdrucker und beschädigte einen Heizkörper, so die Polizei.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. pop