Eine 66-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg wird seit 26. November vermisst. Die Polizei sucht in einem See bei Brietlingen mit Spürhunden nach der Frau.

Landkreis Lüneburg: Polizei sucht nach vermisster Frau in See

In einem See im Landkreis Lüneburg sucht die Polizei derzeit nach einer vermissten Frau. Die 66-Jährige sei am 26. November von einer Nachbarin vermisst gemeldet worden, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit.

Spürhunde im Einsatz

Daraufhin seien am Reihersee bei Brietlingen Spürhunde eingesetzt worden. „Die Spur endete am Ufer - möglicherweise ist die Frau ertrunken“, sagte die Sprecherin.

Deshalb werde nun mit Tauchern und einem Sonarboot gesucht. Die Vermisste lebte in einem Wohnwagen auf einem angrenzenden Campingplatz, hatte der NDR berichtet.