Weniger Wohnungseinbrüche in Niedersachsen

Einbrecher sind in Niedersachsen laut Innenministerium weiter auf dem Rückzug. Nach rund 16400 Fällen im Jahr 2016 und 13600 im Jahr 2017 werden für 2018 noch einmal rund zehn Prozent weniger Fälle erwartet. „Jeder Einbruch ist einer zuviel“, sagte Landesinnenminister Boris Pistorius am Montag in...