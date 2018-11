Terror-Gefahr steigt durch Syrien- und Irak-Rückkehrer

Die Gefahr, die von radikalen Islamisten ausgeht, ist auch nach der weitgehenden Zerschlagung des sogenannten Islamischen Staates (IS) nicht gebannt. Von den 84 Personen aus Niedersachsen, die seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien in die Krisengebiete zogen, sind 37 wieder zurückgekehrt. 16...