Mehr übergewichtige Kinder in niedersächsischen Rehakliniken

Eine wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen mit Übergewicht und anderen chronischen Erkrankungen wird in Rehakliniken behandelt. Wie die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover am Dienstag mitteilte, liegt dies zum einen an der steigenden Zahl junger Menschen, die wegen Bewegungsmangel und falscher Ernährung spürbar zu dick sind.

Gesetzesänderung hat Einfluss

Andererseits führe eine Gesetzesänderung, dank der die jungen Patienten neben stationären auch ambulante Behandlungen nutzen können, zu der gestiegenen Zahl. Viele junge Leute leiden außerdem an Allergien, Asthma oder an Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache.

Im Bereich der Rentenversicherung Braunschweig-Hannover stieg die Zahl der Klinikaufenthalte im laufenden Jahr um acht Prozent auf 1170. Bei 22 Prozent von diesen war Übergewicht der Grund. Landesweit ging der Versicherungsträger von weit über 2000 jungen Patienten aus, die in einer Rehaklinik behandelt wurden.