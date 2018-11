ICE soll schneller nach Wolfsburg fahren

Weniger Verspätungen, schnellere Anschlüsse und Platz zum Verlagern des Güterverkehrs auf die Schiene: Der vom Bundesverkehrsministerium aktualisierte „Bundesverkehrswegeplan 2030“ hält auch gute Nachrichten für die Bahnreisende in unserer Region und Niedersachsen parat. So sieht der am Dienstag in...