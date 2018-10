Glücksatlas – Niedersachsen und Bremen nur im Mittelfeld

Die zufriedensten Deutschen leben hoch im Norden der Republik - in Schleswig-Holstein. Dagegen landen Niedersachsen und Bremen bei der Lebenszufriedenheit nur im Mittelfeld, wie aus dem am Donnerstag vorgestellten Glücksatlas 2018 der Deutschen Post hervorgeht.

Im Ranking der 19 Regionen haben sich zwar einige Werte im Raum Niedersachsen/Nordsee einschließlich Bremen leicht verbessert. Trotz hoher Zufriedenheit bei Themen wie Wohnen und Freizeit, Arbeit und Haushaltseinkommen kam die Region nur auf Platz 9 (2017: Rang 7). Obwohl die Arbeitslosenquote und der Anteil an Leiharbeitern über dem Bundesdurchschnitt liegen, sind die Menschen mit ihrer Arbeit dennoch zufriedener als in anderen Regionen. Der Anteil von gesundheitlich beeinträchtigten Personen erreicht den zweitniedrigsten Wert in ganz Deutschland.

Das Gebiet Niedersachsen/Hannover fiel gegenüber 2017 um einen Platz auf Rang 10. Auffällig ist in dieser Region der dritthöchste Wert (17,6 Prozent) bei der Quote der Armutsgefährdung nach Hamburg (18,3) und Nordrhein/Köln (18,0). Zudem ist die Pflegequote mit 42 Pflegebedürftigen je 1000 Einwohner die höchste unter den westlichen Bundesländern. dpa