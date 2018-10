Polizei erwischt bei Kontrollen auf A2 knapp tausend Raser

Die Polizei hat bei mehrtägigen Kontrollen auf der A2 nahe Hannover 953 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Davon überschritten allein 84 Fahrer und Fahrerinnen das in einer Baustelle erlaubte Tempo von 60 Kilometern pro Stunde um mindestens 41 Stundenkilometer, wie die Polizei Hannover am Dienstag mitteilte. Die Betroffenen müssten nun mit einem Fahrverbot rechnen. Einen Verkehrssünder schnappten die Beamten sogar mit einer Geschwindigkeit von 132 Kilometern pro Stunde. Der Raser muss sich auf ein mehrmonatiges Fahrverbot und mindestens 600 Euro Bußgeld einstellen.

Allein innerhalb von nur zwei Tagen rauschten kurz vor dem Parkplatz Vahrenheide in Fahrtrichtung Berlin 555 sowie kurz hinter dem Parkplatz Godshorn in Richtung Dortmund 378 Verkehrssünder an den Beamten vorbei. In beiden Bereichen sind derzeit Baustellen.

Die Beamten registrierten bei den Kontrollen, die in der vergangenen Woche stattfanden, zudem etwa 69 Verstöße, weil ein Fahrzeug den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Darunter waren 49 Lastwagen. 43 weitere verstießen gegen das Überholverbot, darunter 36 LKW. 22 Fahrer benutzten während der Fahrt zudem ihr Mobiltelefon.