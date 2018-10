Mensa-Koch trotz Handicap

Foto: Peter Sierigk / Peter Sierigk

Andy Porrey gibt in der Mensa der Sally-Perel-Gesamtschule in Braunschweig-Volkmarode Essen an die Schüler aus. Seit Jahren wird die Mensa von der „Mehrwerk“ betrieben, einer gemeinnützigen Gesellschaft der evangelischen Stiftung Neuerkerode. Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiten hier Hand in Hand. Foto: Peter Sierigk