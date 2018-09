Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen Moorbrand bei Meppen

Rauchwolken steigen beim Moorbrand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD 91) in Meppen auf. Auf einem Testgelände der Bundeswehr stehen seit dem 4. September fünf Hektar Moorland in Brand.

Die Lage bei dem Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz bei Meppen ist weiter angespannt. Nach Auskunft einer Bundeswehrsprecherin waren Einsatzkräfte auch am Mittwoch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Derzeit werde ein neues Lagebild erstellt. Am Dienstagabend hatte es starken Brandgeruch und Sichtbehinderungen im Nordwesten von Niedersachsen und im mehr als 100 Kilometer entfernten Bremen gegeben.

Hunderte Notrufe in Bremen

Am Mittwoch wirkte sich der Brand wieder vor allem auf das nähere Umland aus. „Wir konnten die Warnung auf den Kreis Emsland eingrenzen“, sagte ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen. Am Vorabend waren auch die Bewohner der Kreise Oldenburg, Verden, Cloppenburg, Vechta und Diepholz sowie Bremen betroffen gewesen. In der Hansestadt hatte es Hunderte Notrufe gegeben.

„Wir mussten das Personal in der Leitstelle aufstocken“, berichtete der Bremer Feuerwehrsprecher. Er wiederholte dabei seine Kritik, dass es keine ausreichenden Informationen über das Geschehen auf Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle bei Meppen gebe. „Wir haben keinerlei Prognose“, sagte er. Eine spezielle Wetterlage, bei der sich die Luft nur träge verbreitet, war nach Angaben Verkehrsmanagementzentrale Grund für die weiträumigen Auswirkungen des Brandes.

Der Brand auf dem Übungsplatz war vor zwei Wochen entstanden, als von einem Bundeswehr-Hubschrauber Raketen abgefeuert wurden und den Boden entzündeten. Moorbrände gehören zu den sehr schwierig zu bekämpfenden Feuern.