Demo gegen Polizeigesetz: Verdi unterstützt Demonstranten

In Nordrhein-Westfalen sind bereits im Juli tausende Menschen gegen das geplante Polizeigesetz auf die Straße gegangen.

Hannover. Am Samstag demonstrieren Tausende in Hannover. Sie glauben, die Aufrüstung im Anti-Terror-Kampf passiert auf Kosten der Bürgerrechte.

Gegen die Beschneidung von Bürgerrechten durch das geplante neue niedersächsische Polizeigesetz richtet sich eine Protestkundgebung in Hannover, zu der am Samstagmittag mehrere tausend Demonstranten erwartet werden, darunter auch aus Braunschweig. Aufgerufen hat ein Bündnis von mehr als 120 politischen und gesellschaftlichen Gruppen.

Das geplante Gesetz sieht eine Ausweitung der Polizei-Befugnisse vor, darunter eine bis zu 74-tägige Präventionshaft für Gefährder oder den Einsatz von Schadsoftware („Staatstrojaner“) zum Ausspähen von Verdächtigen. Kritiker fordern, dass Passagen des Vorhabens gründlich überarbeitet oder gestrichen werden, um sie mit dem Grundgesetz vereinbar zu machen.

Beamte sollen laut dem Entwurf zudem mit am Körper getragenen Kameras („Bodycams“) filmen dürfen – auch dagegen rührt sich Widerspruch, wenn die Aufnahmen prophylaktisch gemacht werden und Unbeteiligte ohne konkreten Anlass ins Visier der Behörden geraten. Bedenken gibt es auch gegen die elektronische Fußfessel zur Überwachung von Gefährdern.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Freitag erneut dem Vorwurf massiver Eingriffe in Bürgerrechte widersprochen. Erweiterte Befugnisse für die Polizei zielten insbesondere auf terroristische Gefährder und keinesfalls auf kriminelle Fußballfans oder Demonstranten.

Die Novellierung des Polizeigesetzes gehört zu den zentralen Vorhaben der rot-schwarzen Koalition. Die oppositionelle FDP droht mit einer Verfassungsklage für den Fall, dass das Gesetz ohne wesentliche Änderungen beschlossen wird.

Als Reaktion auf folgenschwere Anschläge wie auf den Weihnachtsmarkt in Berlin im Dezember 2016 mit zwölf Toten hatte der Bundestag die Maßnahmen zur Terrorabwehr verschärft. Um eine flächendeckende Überwachung zu ermöglichen, müssen auch die entsprechenden Gesetze in den Ländern geändert werden. In mehreren Bundesländern wurde die Gesetzgebung bereits angepasst.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unterstützt derweil die Proteste gegen das geplante neue Polizeigesetz in Niedersachsen. Mit vielen Maßnahmen schieße die rot-grüne Landesregierung über das Ziel hinaus, teilte die Verdi-Landesvorsitzende Renate Sindt am Samstag mit. "Das Gesetz gibt der Polizei Aufgaben und Rechte, die eigentlich nur ein Richter haben dürfte." Die Gewerkschaft kritisiert vor allem die Verschärfung des Versammlungsrechts und die Ausweitung der Überwachung. dpa