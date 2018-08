Königslutter. Auf der A2 bei Ochsendorf hat es am Freitagmorgen einen Unfall gegeben. Eine Frau wird leicht verletzt. Raser gefährden die Bergung.

PKW-Unfall auf A2 bei Königslutter: Frau kracht in Leitplanke

Auf der Autobahn 2 bei Königslutter hat es am Freitagmorgen einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war eine Frau mit ihrem PKW in Richtung Hannover unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache bei Ochsendorf von der mittleren Fahrspur abkam und auf einen LKW rechts von ihr auffuhr. Anschließend veriss sie das Lenkrad und krachte in die Leitplanke. Dabei verletzte sie sich leicht, der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Aufräumarbeiten muss der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ursprünglich war nur die linke Spur gesperrt – das sei aber zu gefährlich gewesen, da der nachfolgende Verkehr ohne Rücksicht, mit teils mehr als 100 Stundenkilometern und unter waghalsigen Überholmanövern an der Unfallstelle vorbeigefahren sei.

Derzeit laufen die Aufräumarbeiten.