Auf der Autobahn 2 zwischen Peine-Ost und Hämelerwald hat es am Mittwochmittag einen Unfall gegeben. Die Fahrbahn in Richtung Hannover ist derzeit bis auf weiteres voll gesperrt. Ersten Informationen zufolge sind vier LKW an dem Unfall beteiligt – eine Person ist offenbar in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Wir aktualisieren den Artikel.