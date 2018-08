Agrarministerin Otte-Kinast stellt Verbraucherschutzbericht vor

Lebensmittel liegen in einer Mülltonne. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel sollen in Deutschland jährlich auf dem Müll landen. Foto: Marius Becker / dpa

Hannover. Die auch für Verbraucherschutz zuständige Ministerin stellt den Bericht am Freitag vor. Es geht dabei auch um die Afrikanische Schweinepest.

Lebensmittelverschwendung und Thunfischfilets, die keine sind: Darum geht es im Verbraucherschutzbericht 2017, den Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag (11 Uhr) in Hannover vorstellen will. Der Bericht basiert auf der Kontroll- und Untersuchungstätigkeit des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves).

Otte-Kinast will zudem über den Stand bei der Afrikanischen Schweinepest informieren. Die auch für Verbraucherschutz zuständige Ministerin stellt den Bericht zusammen mit Laves-Präsident Eberhard Haunhorst und dem Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer, vor. dpa