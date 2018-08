Plädoyers im Prozess gegen ehemaligen IS-Anwerber erwartet

Der Angeklagte sitzt zum Prozessauftakt im Oberlandesgericht Celle auf der Anklagebank. Dem 23-jährigen Angeklagten aus Laatzen bei Hannover wird die Unterstützung einer Terrorgruppe im Ausland, sowie das Rekrutieren von Mitgliedern zur Last gelegt (Archivbild). Foto: Swen Pförtner / dpa

Celle. Dem 23-Jährigen wird das Werben von Mitgliedern für eine Terrorgruppe zur Last gelegt. Zwei Männer soll er zur Ausreise nach Syrien ermutigt haben.

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren Anwerber der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) werden am Freitag (9.15 Uhr) die Plädoyers und eventuell danach auch schon das Urteil erwartet. Vor dem Oberlandesgericht Celle muss sich ein 23-Jähriger aus Laatzen bei Hannover verantworten. Ihm wird das Werben von Mitgliedern für eine Terrorgruppe im Ausland zur Last gelegt.

Der in Hannover geborene Türke soll im Frühjahr 2015 eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet haben, in der enthusiastische Berichte über IS-Kämpfer und Märtyrer ausgetauscht wurden. Zwei junge Männer soll er zur Ausreise nach Syrien ermutigt haben.

Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt den Vorwurf gestanden und berichtet, dass er damals Liebeskummer hatte und nächtelang Ballerspiele gespielt habe. Nach Angaben eines Gerichtssprechers ist auch eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht möglich. dpa