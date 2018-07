Älterer Mann stirbt nach Badeunfall in See bei Hannover

Altwarmbüchen Ein älterer Mann ist nach einem Badeunfall in einem See bei Hannover gestorben. Badegäste hatten den leblosen Körper am Montag aus dem Wasser gezogen.

Der Mann sei zunächst reanimiert worden, aber dann im Rettungswagen auf dem Weg zur Klinik oder in der Klinik gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Genauere Angaben konnte er zunächst nicht machen.

In den vergangenen heißen Tagen sind zahlreiche Menschen in niedersächsischen Seen und Kanälen ertrunken. Erst am Sonntagabend starb ein 23 Jahre alter Nichtschwimmer bei einem Badeunfall in einem See in Garbsen in der Region Hannover. dpa

