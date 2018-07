Rund 25 000 Besucher beim Seenotretter-Tag

Besucher stehen beim Tag der Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchigeram (DGzRS) an der Meeresbucht Jadebusen und schauen sich einen Übungseinsatz der Seenotretter an, bei dem ein Hubschrauber und der Seenotrettungskreuzer Hannes Glogner beteiligt sind. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Beim 20. Seenotretter-Tag haben sich zahlreiche Besucher am Sonntag über Aufgaben und Arbeit der Retter informiert. Bei bestem Wetter strömten sie unter anderem in den Binnenhafen von Bremerhaven sowie in den Hafen von Langeoog. Das Angebot werde sehr gut angenommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntag. Im vergangenen Jahr waren mehr als 30 000 Besucher gekommen, in diesem Jahr waren es rund 25 000.

An rund 30 Orten an Nord- und Ostseeküste stellten sich die Retter den Fragen von Urlaubern, Küsten- und Inselbewohnern. Sie zeigten Rettungsübungen und Interessierte konnten Seenotrettungskreuzer und -boote besichtigen. Aktionen gab es auch auf den Inseln Langeoog, Wangerooge, Baltrum und Juist. Ziel des Seenotretter-Tages ist es, mehr Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Retter zu lenken.

Die Seenotretter rückten nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 2000 Mal aus und retteten 58 Menschen in Nord- und Ostsee das Leben. Die Organisation wird ausschließlich durch Spenden finanziert. dpa