19-Jähriger ertrinkt in See bei Uelzen

Ein 19-Jähriger aus Lettland ist im Oldenstädter See bei Uelzen ertrunken. Der junge Mann, der zu Besuch bei einer Gastfamilie war, schwamm am Mittwochabend in dem See.

Die Gastmutter hörte plötzlich Hilferufe und sah den 19-Jährigen untergehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Doch die Suche von Badegästen, Rettungstauchern sowie der Einsatz eines Hubschraubers blieben erfolglos. Erst gegen 23 Uhr wurde der leblose Körper des jungen Mannes geborgen. In den vergangenen Tagen kam es in Niedersachsen und Bremen zu mehreren tödlichen Badeunfällen. dpa