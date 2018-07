Tödlicher Unfall nach Flucht vor der Polizei bei Hildesheim

Elme. Der Fahrer krachte in der Nacht zum Sonntag im Landkreis Hildesheim gegen mehrere Bäume, dabei starb die 24-jährige Beifahrerin.

Auf der missglückten Flucht eines 34-Jährigen vor der Polizei ist die junge Beifahrerin des Mannes ums Leben gekommen. Der Fahrer krachte in der Nacht zum Sonntag im Landkreis Hildesheim gegen mehrere Bäume, dabei starb die 24-jährige Frau.

Nach Polizeiangaben wollten die Beamten den 34-Jährigen bei Eime kontrollieren. Der Autofahrer beschleunigte jedoch und raste mit mehr als 180 Stundenkilometern davon. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen zwei Bäume. Das Fahrzeug wurde zerstört, der Motorblock etwa 30 Meter weiter auf ein Feld geschleudert. Der 34-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen. Für die Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch am Unfallort. dpa

