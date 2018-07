In Seesen ist ein Mofafahrer nach einem Auffahrunfall gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Foto: Jens Wolf/dpa

31-jähriger Mofafahrer in Seesen schwer verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montag in Seesen im Kreis Goslar auf einen 31-jährigen Mofa-Fahrer aufgefahren. Dabei brachte er ihn zu Fall, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Beim Sturz wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und stationär behandelt. Der Sachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, beträgt insgesamt 3000 Euro. dpa