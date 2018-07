Möglicher Sexualstraftäter aus Salzgitter stellt sich

. Die Polizei Salzgitter hatte am Dienstag eine öffentliche Fahndung nach einem Mann gestartet, der im Verdacht steht, in den vergangenen neun Monaten in Salzgitter-Lebenstedt mehrere Prostituierte in ihren Arbeitswohnungen sexuell genötigt und in einem Fall sogar vergewaltigt zu haben. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung stellte sich am Freitag der gesuchte Mann im Begleitung seines Rechtsanwaltes bei der Polizei in Salzgitter, das teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus Salzgitter-Lebenstedt. Zur Sache selbst äußerte sich der 25-Jährige nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Mann noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der ein U-Haftbefehl erließ.