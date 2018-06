Niedersachsens Landtagsabgeordnete erhalten höhere Diäten

Die 137 Abgeordneten des niedersächsischen Landtags erhalten künftig mehr Geld für ihre Tätigkeit. Der Landtag beschloss am Freitag in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause eine Diätenerhöhung, die zum 1. Juli in Kraft tritt. Demnach erhöht sich die Grundentschädigung von bislang 6809,85 Euro um 2,4 Prozent auf 6973,29 Euro. Maßstab für die Anpassung ist die Veränderung des Nominallohnindexes für Niedersachsen.

Das niedersächsische Abgeordnetengesetz sieht vor, dass die Grundentschädigung jeweils an die allgemeine Einkommensentwicklung angepasst wird. Das Indexverfahren für die Abgeordnetenbezüge war in Niedersachsen 2010 eingeführt worden. Viele andere Bundesländer haben ein ähnliches Verfahren. dpa