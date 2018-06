Landtag beschließt: Flohmärkte auch an Sonntagen weiter möglich

Flohmärkte dürfen auch in Zukunft an Sonn- oder Feiertagen stattfinden. Foto: Uli Deck/dpa

Einmal monatlich können gewerbliche Flohmärkte in Niedersachsen auch künftig an Sonn- oder Feiertagen stattfinden. Mit einer Ergänzung des Feiertagsgesetzes machte der Landtag in Hannover am Dienstag den Weg dafür frei.

Voraussetzung ist, dass dabei überwiegend Privatleute ihre Waren anbieten. Ausnahmen sind wie bei den Ladenöffnungsregelungen zulässig, etwa wenn es sich um eine das Umland prägende Traditionsveranstaltung handelt. Hintergrund: Im Vorjahr hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg geurteilt, dass Flohmärkte, bei denen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich unzulässig sind. dpa