Landtag will Opposition stärken - ohne Verfassungsänderung

Der Landtag in Niedersachsen möchte die Rechte der kleinen Parteien stärken, deren Oppositionsarbeit sich seit dem Start der großen Koalition in Hannover im Herbst erschwert hat. Statt einer dazu von FDP, Grünen und AfD geforderten Verfassungsänderung schwebt CDU und SPD eine politische Vereinbarung vor, wie sich in der Landtagsdebatte am Mittwoch gezeigt hat. Die Abgeordneten beschlossen einstimmig, dass der Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen nun eine Lösung ausarbeiten soll.

Für das Beantragen eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, von Akteneinsicht und einer Normenkontrollklage am Staatsgerichtshof gilt derzeit: Mindestens ein Fünftel der Abgeordneten müssen dem Antrag zustimmen. Wegen der übermächtigen Regierung aus SPD und CDU, die gemeinsam 105 der 137 Sitze im Parlament haben, müssten sich sämtliche Oppositionsparteien jeweils zusammentun, um mit harten Instrumenten die Regierungsarbeit zu kontrollieren.

Da FDP und Grüne aber jede Zusammenarbeit mit der rechten AfD ablehnen, kann keine der drei Parteien diese Oppositionsrechte nutzen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Wiard Siebels, stellte den Oppositionsfraktionen eine schriftlich fixierte, politische Übereinkunft in Aussicht, die ihnen die Wahrnehmung ihrer Oppositionsaufgaben garantiere. Sowohl der FDP-Fraktionschef Stefan Birkner als auch der AfD-Abgeordnete Klaus Wichmann bezweifelten allerdings, dass eine solche Regelung rechtssicher möglich ist. dpa