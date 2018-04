In Niedersachsen fehlen mehr als 1500 Erzieher

Hannover Der Landtag will sich am Mittwoch mit einem neuen Kita-Gesetz befassen. Es sieht die Beitragsfreiheit in allen drei Kindergartenjahren vor.

Der Fachkräftemangel in niedersächsischen Kindergärten nimmt zu. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gab es im März 1529 unbesetzte Stellen für Erzieher und sozialpädagogische Assistenten. Dem Angebot standen 729 Arbeitslose mit diesen Profilen gegenüber.

Noch im vergangenen Jahr kamen im Jahresdurchschnitt 925 arbeitslose Erzieher und sozialpädagogische Assistenten auf 1278 freie Stellen. Eine Sprecherin der Arbeitsagentur sagte dazu am Dienstag, man registriere seit Jahren einen erheblichen Anstieg freier Stellen in der Kinderbetreuung, während die Zahl der Arbeitslosen kontinuierlich sinke.

Der Landtag will sich am Mittwoch in erster Lesung mit einem neuen Kita-Gesetz befassen. Es sieht die Beitragsfreiheit in allen drei Kindergartenjahren vor. Städte und Gemeinden sowie die Gewerkschaft Verdi gehen davon aus, dass die Zahl der Kita-Anmeldungen durch die Beitragsfreiheit noch steigen wird. dpa