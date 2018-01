Obstbauern beklagen wetterbedingte Ernteeinbußen 2017

Hannover Niedersachsens Obstbauern beklagen Ernteeinbußen von 30 Prozent und mehr. Bei Äpfeln, Kirschen, Birnen und Pflaumen habe sich vor allem der späte Frost im vergangenen Frühjahr verhängnisvoll ausgewirkt, teilte eine Sprecherin des Landvolks am Montag mit. „In manchem Apfelhof wurde binnen einer Nacht die gesamte Ernte zerstört, weil die Blüten dem Frost nicht mehr standgehalten haben“, sagte sie in Hannover. Umso gespannter blickten die Obstbauern an der Unterelbe auf das Jahr 2018. Mit den Norddeutschen Obstbautagen in Jork (Kreis Stade) am 14. und 15. Februar starten sie in die neue Saison. Die Region mit dem Kerngebiet Altes Land gilt als eines der wichtigsten Obstanbaugebiete Europas. Auf mehr als 10 000 Hektar werden dort Früchte angebaut. (dpa)

