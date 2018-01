17-Jähriger sticht im Streit auf Stiefvater ein

Hannover Warum der 17-Jährige und sein Stiefvater sich am Montagabend in einer Wohnung in Linden gestritten haben, ist noch unklar.

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend gegen 19.40 Uhr mit seinem 38-jährigen Stiefvater in einer Wohnung an der Stärkestraße in Linden aus bisher ungeklärten Gründen in Streit geraten und hat ihm dabei mehrere Stichverletzungen zugefügt. Die Polizei konnte den 17-Jährigen kurz nach der Tat festnehmen. Die Rettungskräfte mussten den schwerverletzten 38-Jährigen notärztlich versorge, es bestand Lebensgefahr. Der Tatverdächtige stellte sich wenig später in Begleitung eines Rechtsbeistandes der Polizei und muss sich nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten.