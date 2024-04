Die Preisträger des "Kunstpreises Deutschland" 2024 (von links): Frank Schult (Celle) in der Kategorie Malerei, Sonja Keppler (Pforzheim) in der Kategorie Skulptur und Rita Pütthoff-Ginka (Dortmund) in der Kategorie Digital Art. © Aneka Schult-Fietz | Aneka Schult-Fietz