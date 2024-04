Berlin/Köln. Entschleunigung pur: Auch in Deutschland ist der schwedische Hype Elchwanderung angekommen. Wann es losgeht und was es zu sehen gibt.

Um der Hektik des Alltags zu entfliehen, muss man nicht unbedingt zum Yoga rennen. Zwar helfen bewusstes Atmen und Dehnen ungemein – aber dafür die geliebte Couch verlassen? Wer nun aber Netflix leergeguckt hat und den „Tatort“ um des lieben Nervenheils willen meidet, der möchte wissen: Was schauen?

Der Sender RTL hat für Gestresste ein besonderes Angebot parat: „Die große Elchwanderung“, live, 24 Stunden am Tag und kostenlos. Der schwedische Slow-TV-Kult kommt nach Deutschland. Ab dem 22. April, dem Tag der Erde, dürfen erschöpfte Elchliebhabende und solche, die es werden wollen, den pompösen Paarhufern zwei Wochen lang beim Wandern zuschauen.

Die Tiere ziehen jedes Jahr zu Tausenden von der Küste ins Landesinnere, durch endlose Wälder, queren den Fluss Ångermanälven, kauen dabei gemächlich auf Geäst – und werden dabei begleitet von Dutzenden Kameras, teils ferngesteuert, teils bemannt. Und das ganze unkommentiert, zum Zusehen und Abschalten, ganz so, als habe man einen Zehn-Stunden-Clip Kaminfeuer angemacht.

„Die große Elchwanderung“ im Livestream: Sender, die auf Elche starren

In einer Pressemitteilung von RTL und Geo heißt es, das Live-Event startet um Mitternacht. Es bietet neben einem einfachen Livestream auch den Quadstream, für vierfache Elchentspannung. Auch GEO Television überträgt den Stream, täglich um 6 und 18.45 Uhr, für jeweils 90 Minuten live. Dazu gibt es tägliche Highlight-Clips bei RTL+.

Wem das nicht genug Elche sind, der darf sich in Zusatzformaten in den News- und Magazinformaten des Senders informieren. Bei GEO wartet außerdem Naturjournalist Dirk Steffens auf den geneigten Elchfan. Ungeduldige können schon jetzt loslegen: Die Highlights der letzten Jahre bietet RTL auf seiner Website an.

RTL und GEO liefern preisgekröntes Elch-TV

In Schweden ist die Elchwanderung seit 2019 ein regelrechter Hype. Der öffentlich-rechtliche Sender SVT übertrug damals „Den stora älgvandringen“ erstmals live – und landetet direkt einen Volltreffer. Fünf Millionen gestreamte Stunden hat SVT gezählt, knapp eine halbe Stunde pro schwedischem Einwohner. Es regnete Preise, national wie international.

Dabei ist längst nicht in jeder der gestreamten Stunden ein Elch garantiert. Oft passiert: schlicht nichts. Stattdessen gleitet die Kamera über spiegelglatte Seenlandschaft, fängt das goldene Licht der Abendsonne ein oder zeigt einfach nur den nordischen Nadelholzwald.

Und wenn man ehrlich ist: Was kann es nach einem stressigen Tag Schöneres geben, als der Natur beim Sein zuzusehen. (pcl)