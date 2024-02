Hamburg. Zum 85. Geburtstag des Hamburger Ballettchefs John Neumeiers liegt auch sein jüngstes Werk, „Dona nobis pacem“ nach Bach, auf DVD vor.

Am Sonnabend wurde er 85, doch John Neumeier ist agil und kreativ wie eh. Gerade bereitet er seine letzte Uraufführung als Chef des Hamburg-Balletts vor, das er seit 31 Jahren leitet. Seine jüngste Choreographie „Dona nobis pacem“ aus dem Dezember 2022 liegt inzwischen beim Label Cmajor auf DVD vor und lässt noch einmal in allen Details ein Werk entdecken, das schon live sehr unmittelbar berührte und Neumeiers Ringen nicht nur mit dem Friedensthema, sondern mit der ganzen Bedingtheit des Menschen in der Welt anschaulich machte.