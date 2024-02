Braunschweig. Der langjährige Chefchoreograph des Staatstheaters Braunschweig war ein respektierter Garant des klassischen Stils und Repertoires.

Die großen Klassiker des Ballettrepertoires hatte er alle im Programm: „Giselle“, „Romeo und Julia“, die drei Tschaikowsky-Märchen „Nussknacker“, „Dornröschen“, „Schwanensee“, aber auch Hans Werner Henzes zeitgenössische Komposition der „Undine“. Imre Keres, einst selbst Tänzer, leitete das Ballett des Staatstheaters Braunschweig 14 Jahre lang mit großem Publikumszuspruch. Und er übernahm auch alle Choreographien selbst. Am 9. Februar ist er im Alter von 93 Jahren in seinem Ruhesitz in Völkenrode verstorben.