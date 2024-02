Braunschweig. Das Städtische Museum Braunschweig feiert die Kunstpromoterin Galka Scheyer, ihre Braunschweiger Anfänge und die Erfolge in Hollywood.

In Europa waren die Künstler Intellektuelle. In Amerika gehörten sie wohl schon vor Andy Warhol zur Pop-Art. Warnend berichtet der aus Amerika stammende, aber am Weimarer Bauhaus lehrende Maler Lyonel Feininger, seine Kunstagentin Galka Scheyer möge sich daher keine Illusionen machen, wenn sie ihn, Kandinsky, Klee und Jawlensky auf dem dortigen Kunstmarkt etablieren wolle. Man kauft impressionistisch in den USA in jenen 20er Jahren, als Galka über den Ozean setzt.