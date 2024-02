Braunschweig. Das Staatstheater Braunschweig zeigt Berlioz’ Oper „Béatrice et Bénédict“ als unterhaltendes Reenactment aus der Shakespeare-Zeit.

„Um elf Uhr Schlacht“ steht auf dem Schild. Na, das kann ja heiter werden. Tatsächlich treten die Kontrahenten vorm etwas heruntergekommenen Vereinsheim – Badezimmerfliesen mit Kiosk und Bällebad – in historischen Kostümen der Shakespeare-Zeit an, und schon sind wir mitten im neudeutschen „Reenactment“ eines wie immer völlig nutzlosen Krieges, dessen Sieg dann von allen Beteiligten fröhlich im Garten des Lokals begossen wird, möge das nun in Messina, Mascherode oder Meine stehen.