Braunschweig. Die Szene-Veteranen werden im ausverkauften Westand gefeiert. Ein starker Song erzählt vom tragischsten Ereignis der Bandgeschichte.

„Mensch, der nächste Song ist auch schon 30 Jahre alt.“ Frontmann Axel Kurth greift sich in die rosa Haarpracht und schüttelt ungläubig den Kopf. Es scheint, als sei der Chefdenker und das einzige noch aktive Originalmitglied selbst überrascht davon, wie schnell die Zeit vergangen ist. Seine Band Wizo aus Sindelfingen, im Jahr 1986 gegründet, ist aber immer noch da und feuert ihren Anarcho-Punk am Sonntagabend ins ausverkaufte (und völlig überheizte) Braunschweiger Westand. Mal nachdenklich, mal politisch, mal albern. So, wie die Fans sie seit 38 Jahren kennen.