Braunschweig. Grotrian-Steinweg lädt zum Klavierspielwettbewerb nach Braunschweig ein – rund 60 Nachwuchstalente zeigen ihre Fertigkeiten am Piano.

Während die einen mit ihren Eltern im Schlepptau nervös vor und zurücklaufen, werden anderen noch schnell die Frisuren gerichtet. Wieder andere sind ganz cool und in sich gekehrt. Bei der 65. Ausgabe des Grotrian-Steinweg-Klavierspielwettbewerbs zeigen Kinder und Jugendliche aus Deutschland und weit darüber hinaus ihr Können am Flügel im Konzertsaal des traditionsreichen Braunschweiger Klavierbauers. Die Sieger in den verschiedenen Altersgruppen von sieben bis 18 Jahren geben am Sonntag, 11 Uhr, ein Preisträgerkonzert im Großen Haus des StaatstheatersBraunschweig. Der Eintritt ist frei.