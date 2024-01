Braunschweig. Hannoveranerin Serpentin ist „Artist of the Year“. Tiana Kruškić und Billy Ray Schlag sind „Pop-Person des Jahres“. Wer noch siegte.

Niedersachsens einziger Preis für Popmusik, der [pop]award, wurde am 17. Januar erstmals verliehen. Bei einer Gala in der Königlichen Reithalle Hannover wurden besondere Leistungen in der Popkultur des Landes feierlich ausgezeichnet. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil wurden die mit bis zu 3000 Euro dotierten Preise in 9 Kategorien vergeben.