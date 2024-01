Braunschweig. Giovanni Fumarola schätzt die entgegengesetzten Stile der zwei Stücke des neuen Tanzabends „Existential“ am Staatstheater Braunschweig.

Sein Auftritt im roten Samtmantel in Stejn Celis’ „Revolutionary Hearts“ am Staatstheater machte Furore, er tanzte wallend die personifizierte Lust aus dem rockigen Universum der Patti Smith. In Gregor Zölligs „Carmina Burana“, wenn sich die Compagnie lockend auf der Wiese ausbreitet, liegt er einladend auf dem Laken wie einst Burt Reynolds. Und in den Uraufführungen von Sita Ostheimer und Dunja Jocić, die am Sonnabend unter dem Titel „Existential“ Premiere haben, wird er mit abstrakteren Bewegungen zu sehen sein.